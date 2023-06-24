جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

جريمة مروعة شهدتها الجيزة، وبالتحديد منطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، حيث أنهى عاطل حياة شقيقه الأكبر وزوجته بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد، أثر خلافات بينهما.

عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطار من قسم شرطة بولاق الدكرور، تضمن ورود بلاغا بوقوع مشاجرة في منتصف الشارع ومقتل شخصين جراء المشاجرة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، برسعة الإنتقال والفحص.

بالإنتقال والفحص تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثتين لشخص في العقد السادس من عمره يرتدي كامل ملابسه وبه طعنات نافذة في الجسد، وبجواره زوجته خمسينية ومصابة بطعنات متفرقة في الجسد.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول في العقد الرابع من عمره.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، نشوب مشاجرة بين الأخ الأصغر البالغ من العمر 33 سنة وشقيقه الأكبر البالغ من العمر 55 عاما، قام على أثرها الأول بتسديد طعنات متفرقة لشقيقه أردته قتيلا، ثم تدخلت الزوجة لتحلق بزوجها بصرخاتها بقام بتسديد عدة طعنات لها وتركهم غارقين في دمائهم وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب جريمته وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة، التي باشرت التحقيقات وصرحت بدفن جثامين الضحايا عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، والإستماع لأقوال شهود العيان.