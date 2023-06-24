راحة لـ عبد الله جمعة من مران الزمالك اليوم

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي بسبب معاناته من إصابة عضلية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ 16 للبطولة .