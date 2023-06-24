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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في كأس مصر تدريبات استشفائية خلال مران اليوم السبت استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وخاضت المجموعة الأساسية فقرة تدريبات داخل مجمع الصالات عبارة عن اطالات وفك عضلات، ولم يشارك اللاعبون في تدريبات الكرة لتفادي تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف  مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .

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