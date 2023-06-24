وساطة بيلاروسية بين فاجنر وبوتين لإنهاء التمرد المسلح في روسيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية، قد وافق على وقف تقدم قواته نحو موسكو.

وأضاف لوكاشينكو أن هناك اقتراحا مقبولا بضمانات أمنية لمقاتلي فاجنر لوقف القتال.

من جانبه، أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، إنه قبل مقترح من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو .

وقال قائد فاجنر إنه سيعيد مقاتليه إلى قواعدهم حقنا للدماء.

وكان قد بريجوزين، أعلن أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

من جانبها، أعلنت السلطات في موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية"