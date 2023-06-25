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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023: تجذب من حولك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم السبت 24 يونيو 2023: تعاون مع زملائك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 24 يونيو 2023

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023

ستجذب شخصيتك المغناطيسية انتباه الأشخاص من حولك ، لذلك لا تخف من تأكيد آرائك ورغباتك، استفد من جاذبيتك القوية وقدراتك الإقناعية لتحقيق أهدافك وكسب حظوة مع من يهمك أكثر.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

هذا هو الوقت المثالي للقيام بإيماءة رومانسية أو التخطيط لموعد خاص يبتعد عن أقدامهم، قد تتصاعد عواطفك، لذا احرص على عدم ترك الغيرة أو التملك يعيق طريقك..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تأثيرك وإقناعك سيجعلك رصيدًا قيمًا في أي فريق أو مشروع تعمل عليه، يعد هذا أيضًا وقتًا ممتازًا لعرض مهاراتك الإبداعية والتوصل إلى حلول مبتكرة للمشكلات، كن واثقًا من قدراتك ، ولكن تذكر أيضًا التعاون مع زملائك لتحقيق أفضل النتائج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

خذ المخاطر المحسوبة واستثمر بحكمة ، ولكن تذكر أيضًا أن تكون عمليًا ولا تفرط في الإنفاق، الكاريزما الخاصة بك يمكن أن تأخذك فقط حتى الآن؛ الاستقرار المالي يأتي مع التخطيط والميزنة الذكية.

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