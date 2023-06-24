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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 24 يونيو 2023

صدى البلد

كشفت عبير فؤاد خبيرة علم الفلك، عن حظك اليوم وتنبؤات الأبراج اليوم والأحداث التي تطرأ على جميع المواليد، وكيفية الاستعداد لها.

ونستعرض خلال التقرير التالي حظك اليوم وتنبؤات الأبراج السبت 24/6/2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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الحمل وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من21/3 إلى 20/4 عاطفيا وصحيا: تبدو نشيطا وساحرا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

الثور وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

الجوزاء وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت مكاسب وانتبه لخطواتك ووعودك تفاديا للخسارة وسوء التخطيط.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات.. حاول أن تتفاهم وأن تحل الخلافات باعتماد اللباقة.

السرطان وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 22/6 إلى 22/7 مهنيا: تستطيع اليوم أن تُعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

الأسد وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يساعدك أن تضع الأساس لقاعدة مهنية ومادية متينة وانطلاقات كثيرة.
عاطفيا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

العذراء وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالسحر والثقة والطاقة العاطفية.

الميزان وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 23/9 إلى 22/10 مهنيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

العقرب وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء وقد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.
مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

القوس وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 23/11 إلى 21/12 مهنيا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

الجدي وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في الانطلاق والاقتراب ممن تحب وتتعاون مع الجميع.
ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي داعم و من المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

الدلو وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، الفلك يدفعك اليوم لترتيب خطوات جريئة تقربك ممن تحب وتحسن التصرف. 
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل، ولتنمية أملاك أو مدخرات، وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

الحوت وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تسيطر على انفعالاتك.

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