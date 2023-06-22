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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023: ادفع نفسك للأمام

صدى البلد

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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4 أبراج عندهم الحاسة السادسة عالية.. أنت منهم ؟

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

لا تخف من التميز أو أن تكون مختلفًا احتضن المراوغات والصفات الفريدة الخاصة بك، سواء كان ذلك في حياتك الشخصية أو المهنية ، لديك القدرة على ترك انطباع دائم لدى من حولك. 

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

قد يؤدي تفكيرك الابتكاري إلى فرص ونجاحات جديدة في العمل، استمر في دفع نفسك للتفكير خارج الصندوق، إذا كنت موظفًا بالفعل ، فركز على إحراز تقدم نحو أهدافك المهنية طويلة الأجل.

‏توقعات برج الدلو صحيا

يمكنك الاسترخاء اليوم ، ستكون صحتك جيدة ، وتضمن لك حياة سعيدة، ومع ذلك ، قد يشتكي بعض كبار سكان الدلو من مشاكل التنفس واستشارة الطبيب. حافظ دائمًا على موقف إيجابي وابق برفقة الأشخاص الذين ينشرون الإيجابية.

توقعات برج الدلو عاطفيا

إذا كنت في علاقة، فقد يفاجأ شريكك بالانفجار المفاجئ للطاقة والإبداع، اغتنم الفرصة لتظهر لهم جانبًا جديدًا منك لم يروه من قبل، بالنسبة لأولئك الذين هم عازبون، احتضن تفردك وركز على العثور على شخص يقدرك لما أنت عليه حقًا.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

لديك القدرة على اتخاذ قرارات ذكية عندما يتعلق الأمر بالمال ، لذا ثق بنفسك ولا تخاف من المخاطرة عند الضرورة، ثق في أن الكون يتآمر لصالحك. 

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