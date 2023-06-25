خالد العيسى يهنئ رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد

وجه الدكتور خالد العيسى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي السعودي غير الربحية، التهنئة لرؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد، الذين تم انتخابهم كرؤساء للمؤسسات غير الربحية في تلك الأندية.



وكتب خالد العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول: "‏أبارك للأخوة فهد بن نافل، مسلي آل معمر، وأنمار الحائلي، بفوزهم في انتخابات المؤسسة غير الربحية لأنديتهم الشقيقة".



وأضاف العيسى في تدوينته: "سائلاً المولى العلي القدير التوفيق لنا جميعاً بالمساهمة في إنجاح المشروع التاريخي والتطور الكبير وغير المسبوق للرياضة السعودية الذي يقوده عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنهضة رياضة وطننا الغالي".