ميدو يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء رحيله عن تدريب الإسماعيلي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ، السبب الرئيسي في رحيله عن تدريب الإسماعيلي لأول مرة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا كنت الشخص الرئيسي والمدرب اللي بنى فرقة الزمالك اللي حصلت على الدوري مع الزمالك مع فيريرا في 2015".

وأضاف: "الزمالك سيلبي طلبات أوسوريو في الميركاتو، بعيدا عن عمل الوكلاء، اللي انا بعرف اتعامل معاهم كويس جدا".



واختتم: "اتعرض عليا لما كنت في الإسماعيلي 38 لاعب، جبت منهم 2 فقط منهم سيرجي أكا أفضل لاعبي الإسماعيلي في الوقت الحالي، واتعرض عليا لاعيبة من اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الإسماعيلي ومشيت بسبب ده، خسرت وظيفتي كمدرب للإسماعيلي بسبب رفضي الصفقات غير المناسبة للفريق".