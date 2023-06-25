في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

اذا كنتي من محبي أكلات العيد المختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكرشة المصرية بالصلصلة.

المقادير:

كيلو كرشة.

حبتا بصل مفرومتان.

حبتا طماطم.

نصف كوب ماء.

4 فصوص حبهان “هيل.”

2 ورق لورا.

ملح.

فلفل أبيض.

خطوات التحضير:

بعد تنظيف الكرشة جيدًا، ضعي الطماطم في الخلاط مع الماء مع خلطهم جيدًا.

في وعاء على النار يتم وضع الكرشة مع الطماطم والبصل وقلبيهم جيدًا.

ضيفي إليهم ورق اللورا، والحبهان، والملح، والفلفل الأبيض مع الاستمرار في التقليب جيدًا.

اتركيها على نار متوسطة الحرارة من ساعة ونصف : ساعتين؛ حتى تمام النضج.

ثم يتم صبها في طبق، وبالهنا والشفا.

وبهذا نكون قد عرضنا لكِ طريقة عمل الكرشة المصرية.. تابعينا في السطور التالية أيضًا لنقدم لكِ طريقة عمل الكرشة المصرية بالصلصة.

طريقة عمل الكرشة بالصلصة

المكونات

كيلو كرشة.

نصف كوب خل.

4 ملاعق كبار ملح.

4 حبات ليمون.

500 جرام طماطم.

7 فصوص ثوم.

بصلتان.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان كبيرتان زيت.

2 ورق غار.

4 حبهان.

فلفل.

ملح.

طريقة العمل:

عليكِ بدايةً غسل الكرشة جيدًا بواسطة الملح، والخل، والليمون الحامض.

ثم اتركيها لمدة ساعة منقوعة فيهم ثم اغسليها مرة أخرى.

في إناء ضعي الكرشة ومعها: بصلة، وفص ثوم، وزنجبيل، ونصف كمية الكمون، وورق الغار، وورق الحبهان.

ثم ضعيها في مصفاة، مع تقطيعها حسبما تُريدين.

افرمي الثوم فرمًا ناعمًا، ثم اقليه في الزيت في إناء حتى يصبح أصفر اللون.

بعد ذلك قطعي الطماطم مكعبات، ثم ضعيها مع الخليط، واتركيهم يغلوا لمدة 8 دقائق.

أضيفي الكرشة والمتبقي من الكمون، ثم اطفئي النار عن القدر، ويُقدم.. وبالهنا والشفا.