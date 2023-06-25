النشرة الدينية.. إجراءات جديدة من الأوقاف في الصلاة لمنع الاختلاط في صلاة العيد.. علي جمعة يحسم الجدل في التضحية بالطيور

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.



يوم التروية .. سبب تسميته وأهم الأعمال التي يقوم بها الحاج



أول اجتماع بالعاصمة الإدارية|الأوقاف تعلن: 2023 عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني



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مفتي الجمهورية لرئيس وزراء الهند: زيارتي لبلدكم كشفت عن قرب القواسم المشتركة بين الشعبين



أفضل ذكر في عشر ذي الحجة .. 20 كلمة لاتغفلها في الثلاثة الباقية



تهنئة عيد الأضحى 2023.. تعرف على سنن الرسول في أول أيامه



عيد الأضحى 2023| إجراءات جديدة من الأوقاف في الصلاة لمنع الاختلاط



هل يجوز الأضحية بالديك والنعامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

