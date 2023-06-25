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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. إجراءات جديدة من الأوقاف في الصلاة لمنع الاختلاط في صلاة العيد.. علي جمعة يحسم الجدل في التضحية بالطيور

الحج عرفة
الحج عرفة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية. 


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هل يجوز الأضحية بالديك والنعامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
 

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