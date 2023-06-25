عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة جدة المؤلف صلاح الجهينى .. تفاصيل

صلاح الجهينى
صلاح الجهينى

نشر المؤلف صلاح الجهينى تعليقا عبر  صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة جدته امال فهمى. 

وقال صلاح الجهينى : “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله جدتي الغالية السيدة آمال فهمي، رجاءَ منكم قراءة الفاتحة، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة”. 

صلاح الجهينى

صلاح الجهينى

بدأ المؤلف صلاح الجهيني فى كتابة سيناريو الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وأعلن ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، استعدادا لتصويره خلال الفترة القادمة.

ونشر صلاح الجهيني بداية السيناريو الخاص بالجزء الجديد وعلق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق وابتدي من الأول، بس أوعى، أوعى تسلم دماغك لحد فيهم .

صلاح الجهيني يتحدث عن ولاد رزق 3 

كان المؤلف صلاح الجهيني قد كشف مصير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق” شهر ديسمبر الماضي، بعدما نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو من كواليس التحضيرات للعمل المنتظر.

وكشف صلاح الجهيني عبر فيسبوك وقتها، منشورا لإنهاء جدل فيديو الفيشاوي قائلا:" مشروع فيلم ولاد رزق 3 في خطتنا.. بس مبدأناش فيه لحد دلوقتي.. إن شاء الله يتعرض في 2024".

معرفش ليه ربنا رزقه.. فيفى عبده تعلق على محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

قصة فيلم ولاد رزق 

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فيلم الشايب 

من ناحية أخرى يعمل المؤلف صلاح الجهيني على التحضير لفيلم آخر بعنوان الشايب وهو الفيلم الذى تم الإعلان عنه فى نهاية الجزء الثاني من ولاد رزق وقال الجهيني فى تصريحات سابقة: “عندي طموح يتصور وينزل قبل ولاد رزق”.

المؤلف صلاح الجهينى صلاح الجهيني فيلم ولاد رزق فيلم ولاد رزق 2 وفاة جدة صلاح الجهينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

موضوعات متعلقة

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

بسبب فستان روز.. ركين سعد تضع مى عمر فى موقف محرج

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

الكتيبة 101 وحرب.. خريطة قناة المحور فى عيد الأضحى المبارك

زينب عزيز تكشف سبب تقديم جزء ثان من حريم كريم

معرفش ليه ربنا رزقه.. فيفى عبده تعلق على محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

أخيرا ظهرت .. صفاء أبو السعود فى عزاء والد الفنانة أروى جودة |فيديو

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يطيح بالجميع

ترشيحاتنا

غير قابل للحل.. أول تحرك برلماني بسبب صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الخوف يملأ قلوب رجال السلطة وسكان المدينة| موسكو في حالة تأهب رغم انسحاب فاجنر.. تفاصيل

10 % زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك وزن 100 جرام.. تفاصيل

خطة عمل القاهرة بالعيد.. أماكن الصلاة والأضحية و6000 أتوبيس لخدمة المواطنين

هل يجوز قص الشعر أو الأظافر للمحرم؟.. دار الإفتاء: التعمد يستوجب الفدية

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ