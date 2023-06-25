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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة عمل القاهرة بالعيد.. أماكن الصلاة والأضحية و6000 أتوبيس لخدمة المواطنين

صدى البلد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وعددها 204 مساجد و242 ساحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين،  وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين. 

 

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات .

 

حملات تفتيش من الطب البيطري

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

 

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة مع التأكيد علي توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة اليها  وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

 

25 خطا لخدمة الحدائق والمتنزهات

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تخصيص ٢٥ خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التى يقبل عليها المواطنون خاصة الحدائق والمتنزهات يعمل عليها ٢٥٠ أتوبيس ، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام لديها ١٩٣ خط ثابت يعمل عليها ما يقارب ٣٠٠٠ أتوبيس بالإضافة إلى ٢٧٠٠ مينى باص لتغطى القاهرة بالكامل.

 

وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

 

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها ، والتنسيق  مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وأكد محافظ القاهرة على مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات ، ومنع تواجد الباعة الجائلين.

القاهرة عيد الأضحى 204 مسجد 242 ساحة

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