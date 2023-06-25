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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى عيد الأضحى 2023؟.. إجازته 6 أيام تبدأ بعد 30 ساعة

متى عيد الأضحى 2023
متى عيد الأضحى 2023

يبحث الكثيرون في هذا الوقت من العام عن متى عيد الأضحى 2023  في مصر؟، خاصة مع دخول وسرعة مرور أيام العشر من شهر ذي الحجة 1444هـ، وذلك لأن عيد  الأضحى يعد من أعظم مواسم الخير على الفقراء والمحتاجين ، فالأضحية ولحومها من أهم سُنن عيد الأضحى ، فضلاً عن يوم عرفة الذي يسبق يوم عيد الأضحى هو من الأزمنة المباركة والتي يُستجاب فيها الدعاء للحجاج وغيرهم ، وتفتح السماء أبوابها أمام أحلام الناس وحاجاتهم ، ليفرحوا في اليوم التالي بتلك السعادة التي تهل عليهم مع عيد الأضحى ، ومن ثم يكثر السؤال عن متى عيد الأضحى 2023 ليستعدون فيها لأحد أعظم مواسم الخير وكذلك لأفراح العيد .

متى عيد الأضحى 2023

حددت دار الإفتاء المصرية ، متى عيد الأضحى 2023 في مصر ، بأنه يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر ذي الحجة الهجري لعام 1444هـ، والثامن والعشرين من شهر يونيه لعام 2023م،  وذلك بعدما استطلعت هلال شهر ذي الحجة الهجري 1444هـ، والذي تم بعد غروب شمس يوم الأحد الماضي الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1444هـ،و 18 من يونيه 2023م ، وبثبوت رؤية الهلال كان الأحد آخر أيام ذي القعدة فيما أن غرة ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيه ، وتوافق الحساب الفلكي،  ومن ثم يكون عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الأضحى 2023  في مصر ، ودخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي وافق يوم الأحد الماضي  الموافق  18 يونيو لعام 2023م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

عيد الأضحى 2023

حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى 2023  بأنه الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م، حيث انتهى شهر ذو القعدة يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتم تحديد بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 .

أجازة عيد الأضحى 2023  

تبدأ أجازة عيد الأضحي 2023 في مصر ، من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم السبت رابع أيام العيد الموافق 1 يوليو 2021، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة العيد الكبير ، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة من الثلاثاء وحتى السبت.

 وقفة عيد الأضحى 2023

من المقرر لها أن تكون وقفة عيد الأضحى 2022 وهي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا ، يوم الثلاثاء 27 يونيو ويكون عيد الأضحى في اليوم التالي الأربعاء 28 يونيو يوم العاشر من ذي الحجة ، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2023 وقفة عرفات أو  يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عيد الأضحى 2023 بوقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة. 

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