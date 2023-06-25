دعاء يوم عرفة للميت.. كلمات تصل للمتوفى في قبره

دعاء يوم عرفة للميت هو يوم مبارك يستحب فيه الدعاء للحي والميت، ودعاء يوم عرفة للميت من أكثر الأشياء التي تصل للميت في قبره، لذا من المهم أن نكون حريصين على دعاء يوم عرفة للميت ، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والتي منها ولد صالح يدعو له، يوم عرفة يوم مبارك وكما ندعي للأحياء علينا ألا ننسى الأموات من نصيبنا، وفي السطور التالية دعاء يوم عرفة للميت.

ونقول في دعاء يوم عرفة للميت اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته، اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً.

-اللهم ارحم لمن اشتقت لوجه، خير ما يقال في يوم عرفة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير.

دعاء يوم عرفة للميت اللهم ارحم من سبقنا إلى دار البقاء من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأشياخنا وشهدائنا ومعلمينا واغفر لكل المسلمين.

-اللهم في يوم عرفه ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحم فقيدتنا بقدر اشتياقنا لها.

-اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار.

- اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل عن يمينه نوراً، حتّى تبعثه آمناً مطمئناً في نورٍ من نورك، اللهم انظر إليه نظرة رضا، فإن من تنظُر إليه نظرة رضاً لا تعذبه أبداً، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

-ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة للميت رحم الله جسداً فارق الوجود ولم يُفارق قلبي، ولم يغب عن ذاكرتي، رحم الله قلباً طيباً كان لي سندا وعونا، اللهم في يوم عرفة اجعل قبرهُ روضةً من رياض الجنة، واجعل دارهُ عندك خيراً وأبقى من دار الدنيا، واجمعني بهِ تحت رحمتك وجنتك وعرشك العظيم يا رب كُل شيءٍ ومالكه.

اللهم في يومك هذا يوم عرفه ارحم روح أبي التي صعدت اليك، اللهم ارحمه واغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك يا رب العالمين.

دعاء يوم عرفة للمتوفي

دعاء يوم عرفة للمتوفي.. يوم عرفة هو خير أيام الله وورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو عى كل شيء قدير، ويستحب دعاء يوم عرفة للمتوفي ويستحب أيضا الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء يوم عرفة للمتوفي بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة وأن يبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.

ونقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم املأ قبره بالرضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرحيم.

-ونقول أيضا في دعاء يوم عرفة للمتوفي اللهم ارحم –فلان- وموتى المسلمين واجعلهم في جنات النعيم واعف عنهم وعني، وارزقني الصحة والعافية ورضاك يا أرحم الراحمين.

-اللهم في يوم عرفه ارحم - فلان- واغفر لها اللهم اجعلها من أهل الجنة وارزقها رؤية وجهك الكريم وشفاعة نبيك.

- اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

- اللهم في يوم عرفة ارحم امي وبرد قبرها واجعل نظرها يصل للسدرة الأولى وأجزهم خير الجزاء اللهم متعهم في دار الحق آمين.

اللهم ارحم امي و اغفر له وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار وافسح له في قبره، ونور له فيه.

اللهم في يوم عرفه ارحم من كان معنا في عرفه الماضي و ذهب عنا و لم يعيش معنا يوم عرفة هذا و اغفر لهم و اجعلهم في اعلى درجات الجنات.

اللهم في أحب الإيام إليك ارحم موتانا وموتى المسلمين وأجعلهم أسعد السعداء في قبورهم، ربي أجعلهم ضاحكين مستبشرين بالفردوس الأعلى.

وفي يوم عرفة يا رب رحم‬ من كان بالأرض طيب الذكر، وطاهر القلب، واجعلهُ من الضاحكين المستبشرين بجناتك، جنات الخُلد إن شاء الله.

اللهم في يوم عرفه اجعل موتانا من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيك و ارحم سائر موتى المسلمين.



دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي

دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي ، علينا ألا ننسى والدينا في قبورهم رحمة الله عليهم من دعاء يوم عرفة، لن يصل للوالد في القبر إلا الدعاء والكلمات الطيبة من نجله أو أيا من أقاربه، لذا علينا الحرص على دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي، ونقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

ونقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

-اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

-اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

-اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

-اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

-اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

-اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

-اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

-اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

-اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

-اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

-اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

-رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

-اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

-اللهم في أحب الإيام إليك ارحم موتانا وموتى المسلمين وأجعلهم أسعد السعداء في قبورهم، ربي أجعلهم ضاحكين مستبشرين بالفردوس الأعلى.

-اللهم ارحم من تركوا خلفهم قلوب حزينة وبيوت ناقصة، اللهم اجعلهم من أصحاب جنة لا دموع فيها ولا فراق واجمعنا بهم يا ارحم الراحمين بقبول يوم عرفة.

-اللهم ارحم موتانا عدد ما صلى عبادك وعدد ما رفعت الأيادي لدعائك ورجائك، اللهم اغفر لهم يا واسع الرحمة والمغفرة.