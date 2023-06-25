دعاء إفطار الصائم في يوم عرفة.. أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء

دعاء إفطار الصائم في يوم عرفة من أفضل الأوقات التي يفضل فيها قراءة الأدعية والأذكار، وأن يدعو الصائم ربه بكل ما يتمناه، دعاء إفطار الصائم في يوم عرفة له أجر كبير وثواب عظيم، دعاء الصيام قبل الإفطار لا يرد، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الصيام ، كما أوصانا بدعاء الصيام عند الإفطار لما له من فضل ودعاء إفطار الصائم في يوم عرفة كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

دعاء إفطار الصائم في يوم عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الصيام: (رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وأهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغي علي، رب اجعلني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك رهابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا إليك، أواها مبينًا، رب تقبل توبتي، وأغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري

-اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيكن وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر.

- اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

-ويتسحب أن نقول في دعاء إفطار الصائم في يوم عرفة اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب القبر، وفتنة القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

- اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

-اللهم أجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

- اللهم قربني فيه إلى مرضاك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، وأجعله الوارث منا، وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلك علينا من لا يرحمنا.

: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق.

- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

-اللهم أنت ربين لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، واعترف بذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.



دعاء الإفطار يوم عرفة

دعاء الإفطار يوم عرفة له أهمية خاصة ومكانة عظيمة، دعاء الإفطار يوم عرفة له فضيلتان، الفضيلة الأولى هي الزمان، والثانية هي فضيلة الصيام، وقد ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن صيام عرفة أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده مما يحثنا على أهمية دعاء الإفطار يوم عرفة ، دعاء الصيام ر مستجاب، و دعاء الإفطار يوم عرفة نقول فيه

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

-اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيهن بجودك يا أجود الأجودين.

-ويستحب أن نقول في دعاء الصيام اللهم أجعل لي في قلبي نورًان وفي لساني نورًان وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بيني نورًا، ومن خلفي نورًا، وأجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا.

-اللهم أجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

-ونقول في دعاء الإفطار يوم عرفة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي منى كل شر.

-اللهم قوني فيه على إقامة أمرك واذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، وأحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

-اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، وأسألك خشيتك في العيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطعن وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وأجعلنا هداة مهتدين.

دعاء الصيام

دعاء الصيام متعدد وكثير ويكفر الله به الذنوب، وبقراءة دعاء الصيام يصبح العبد خالي من الذنوب كما ولدته أمه، وورد الكثير من دعاء الصيام عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الصيام لأنه من الدعاء المستجاب.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: "اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجة من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

-اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إن تجعل القرآن ربيه قلبي، ونور صدرين وجلاء حزني، وذهاب همي.

-اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.