عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: مستعد لفقدان الكثير من شعبيتي لعدم رفع رواتب موظفي القطاع العام

سوناك
سوناك

قال رئيس الورزاء البريطاني ريشي سوناك إنه على استعداد لفقدان الكثير من شعبيته بسبب عدم رفع رواتب موظفي القطاع العام بسبب المخاوف من السقوط في دوامة التضخم في البلاد.

وكانت هيئة المراجعة لمرتبات العاملين في الحكومة البريطانية أرسلت توصياتها بضرورة زيادة المرتبات بنسبة 6 في المائة، وهو ما رفضه سوناك، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يتعين عليه اتخاذ "قرارات صعبة" كجزء من خطته للحد من التضخم المرتفع، والذي يخشى أن يتأجج أكثر من خلال زيادة الأجور.

كانت النقابات العمالية أعربت عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأنه من المحتمل أن يتخذ الوزراء خطوة نادرة برفض بعض توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة.

وقال سوناك إنه على استعداد لاتخاذ قرارات غير شعبية بشأن أجور القطاع العام، مضيفا "عندما يتعلق الأمر بدفع رواتب القطاع العام، سأفعل ما أعتقد أنه ميسور التكلفة، ما أعتقد أنه تصرف مسؤول".

ودافع سوناك عن قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا، وهي خطوة زادت من الضغط على الحاصلين على قروض رهن عقاري.

وحث البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "الحفاظ على أعصابهم " مع رفع أسعار الفائدة حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل" للقضاء على التضخم.

بنك انجلترا انجلترا سوناك الحكومة البريطانية الاذاعة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ترشيحاتنا

روسيا تحبط محاولة أمريكية لإشعال حرب نووية في أوكرانيا .. تفاصيل

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

زيدان: أفتقد الأدرينالين بالبعد عن التدريب

إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

في متناول الجميع.. وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة للمصريين حول الأسعار قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

نشر٨.. خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ