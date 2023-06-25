رئيس الوزراء البريطاني: مستعد لفقدان الكثير من شعبيتي لعدم رفع رواتب موظفي القطاع العام

قال رئيس الورزاء البريطاني ريشي سوناك إنه على استعداد لفقدان الكثير من شعبيته بسبب عدم رفع رواتب موظفي القطاع العام بسبب المخاوف من السقوط في دوامة التضخم في البلاد.

وكانت هيئة المراجعة لمرتبات العاملين في الحكومة البريطانية أرسلت توصياتها بضرورة زيادة المرتبات بنسبة 6 في المائة، وهو ما رفضه سوناك، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يتعين عليه اتخاذ "قرارات صعبة" كجزء من خطته للحد من التضخم المرتفع، والذي يخشى أن يتأجج أكثر من خلال زيادة الأجور.

كانت النقابات العمالية أعربت عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأنه من المحتمل أن يتخذ الوزراء خطوة نادرة برفض بعض توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة.

وقال سوناك إنه على استعداد لاتخاذ قرارات غير شعبية بشأن أجور القطاع العام، مضيفا "عندما يتعلق الأمر بدفع رواتب القطاع العام، سأفعل ما أعتقد أنه ميسور التكلفة، ما أعتقد أنه تصرف مسؤول".

ودافع سوناك عن قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا، وهي خطوة زادت من الضغط على الحاصلين على قروض رهن عقاري.

وحث البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "الحفاظ على أعصابهم " مع رفع أسعار الفائدة حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل" للقضاء على التضخم.