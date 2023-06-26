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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-6-2023

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 20 جنيها في الجرم الواحد ، بينما استقر سعر المعدن الأصفر عالميا .

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2560جنيه  .

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 2347 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2240جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

 

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1920جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 1493 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1280جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الاثنين نحو 17920 جنيه

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو  2.5 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1921دولار.

 سعر الدهب عالميا

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

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0.4 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

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انفراجة كبيرة بسوق الذهب.. الإعفاء الجمركي للمعدن الأصفر يوفر كمية خيالية

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الحق قبل الزيادة.. تحرك طفيف في أسعار الذهب اليوم

 

عوامل تؤثر في سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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