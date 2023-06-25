الحق قبل الزيادة.. تحرك طفيف في أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب تحركا طفيفا نحو الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الأحد 2,240 جنيها وهو الأكثر شهرة ومبيعا داخل الأسواق المصرية.

ويعزي ارتفاع أسعار الذهب إلي انخفاض العائدات وضعف الدولار الأمر الذي أدي إلي الاتجاه نحو الملاذ الآمن مما تسبب فى رفع سعر الذهب .

أسعار الذهب اليوم

وشهدت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ارتفاع على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل المعدن الأصفر مايلي :-

عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,560

عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,347

عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,240

عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,920

عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,493

عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,280

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616

الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,920

الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,560,000

وتعد أسعار الذهب محل اهتمام للعديد من المواطنين سواء الراغبين تحديد الوقت المناسب للشراء من أجل الشبكة أو الاستثمار أو للراغبين في تحديد الوقت المناسب بالنسبة لهم من أجل البيع وتحقيق ربح .

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تتجه التوقعات حول زيادة أسعار الذهب خاصة أن التباطؤ الاقتصادي في النصف الثاني من العام، قد يؤدي إلى عمليات بيع في سوق الأسهم، وبالتالي تحرك هذه التدفقات نحو الملاذ الآمن الذهب، مما قد يدفع الأسعار صوب 3000 دولار للأوقية.

وتشير التوقعات إلي أن الذهب قد يتحرك نحو 3000 دولار للأوقية نتيجة احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، على خلفية فترة رفع أسعار الفائدة.

وكانت حققت سندات الخزانة الأمريكية عائدات بنحو 5٪ وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 15٪ في عام 2023.

وينتظر الذهب تحول سياسة الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي، أو يتم دعم الأسعار عن طريق عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية حول العالم.