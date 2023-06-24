الحق اشتري.. تحركات جديده في أسعار الذهب | اعرف عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب حالة انخفاض متتالي على مستوي جميع الأعيرة الذهبية ليصل عيار 21 حوالي 2,240 جنيها للجرام حيث يسجل المعدن الأصفر بداية شهر يونيو تراجع الأمر الذي يعد فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار.

تراجع أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين وأيضا للراغبين فى الزواج وشراء الشبكة حيث يسعي الكثيرون أيضا إلي الادخار .

و يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.



أسعار الذهب اليوم



وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,560

عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,347

عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,240

عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,920

عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,493

عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,280

الاونصة بيع 78,550 شراء 79,616

الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,920

الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,560,000

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في ‏أكثر من أربعة أشهر، وذلك نتيجة ارتفاع الدولار.

وبالنسبة للعقود الفورية للذهب فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3٪ إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ‏ارتفاعها بنسبة 1.2٪ مع تراجع عائدات السندات الأمريكية.

حيث شهدت العقود الفورية خسائر ‏بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى ‏‏1928.90 دولار للأوقية.‏



وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخري فقد ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‏0.7٪ إلى 22.39 دولار للاوقية وانخفض البلاتين بنسبة 0.65٪ إلى 917 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو ‏‏2019 .

وزادت التوقعات حول قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادمة وذلك لحاجة الاقتصاد الأمريكي ‏للمزيد من رفع أسعار الفائدة .