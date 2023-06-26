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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم نادي الأهلي يخطف الأنظار برفقه خطيبته.. شاهد

مروان عطية
مروان عطية

نشرت سلمى صقر خطيبة اللاعب مروان عطية، نجم النادي الأهلي، صورة رومانسية لهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر مروان عطية من داخل السيارة في صورة سيلفي رومانسية برفقه خطيبته، وعلق علي الصورة كاتبًا: “كل ما ليا”.

ونجح فريق الأهلي فى التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.

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