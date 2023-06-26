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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الحج في التربيع الأول.. هذا موعد ظهوره

القمر
القمر

سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر يوم الإثنين 26 يونيو 2023 عند الساعه 10:50 صباحاً بتوقيت مكة (07:50 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بالتزامن مع يوم التروية.

ظهور القمر يوم الرؤية

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس مائل باتجاه الجنوب وسيظل مشاهد إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

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تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

القمر التسمية بيوم التروية التربيع الأول

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