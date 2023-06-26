حكم صيام يوم التروية .. ثوابه وهل يجوز للحاج

حكم صيام يوم التروية، يعتبر صيام يوم التروية من الأعمال المستحبة في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يتمنى الكثيرون صيامه لأنه يعتبر فضيلة وفرصة للقرب من الله وتحقيق الأجر، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).



فضل صيام يوم التروية

قد روي في الترغيب في صيام يوم التروية أن صيامه يعادل أجر صيام سنة كاملة، وأشارت المذاهب المالكية إلى أن صيامه يكفر السنة الماضية ، و بناءً على ذلك، يعتبر يوم التروية من أكثر هذه الأيام تأكيدًا على أهمية العبادات، وهو أولها في الأولوية، يُحث المسلمون على استغلال هذه الأيام المباركة بزيادة العمل الصالح والقرب إلى اللله، (مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)

لذا، صيام يوم التروية يُعتبر من الأعمال المستحبة والمحببة، ويُشجع على ممارسته لمن ليسوا في حالة الحج، إنه فرصة للعبادة والتقرب إلى الله وتحقيق الأجر في هذه الأيام المباركة.

حكم صيام يوم التروية للحاج

بالنسبة لصيام يوم التروية للحاج، فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه لا يستحب للحاج صيامه، بينما استثنى المالكية من ذلك صيام يوم التروية للحاج.

أعمال يوم التروية

وتشمل أعمال يوم التروية بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات، أما الحاج المتمتع فيحرم بالحج، ثم يتوجه الحاج بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء هذا اليوم والمبيت.

والمبيت في منى ضمن أعمال يوم التروية سنة وليس واجبا، فالحاج إذا تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه.

وخلال فترة المبيت والإقامة في منى التي تبعد حوالي 7 كم شمال شرق مكة على الطريق الرابط بين مكة ومزدلفة، يستحب للحاج الإكثار من الدعاء والتلبية أثناء تلك الفترة.

ومن بين أعمال يوم التروية أن ينطلق فيه الحجاج إلى منًى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة،

وقالت دار الإفتاء في توضيحها لمناسك الحج، أنه يخرج الحاج في يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر، ويبيت ليلته حتى يصلي فجر يوم عرفة، مؤكدة أن هذا المبيت سنة إن تركه لا شيء عليه، وإن بات بعرفة بدلا عنه صح حجه ولا شيء عليه، خاصة إذا كان هذا خط سير مجموعته.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج، وليكثر الحاجّ من التلبية، ويصلّي الحاجّ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع.

ماذا نقول في يوم التروية

ويستحب الإكثار من الدعاء وذكر الله في يوم التروية كسائر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكذلك التلبية والتسبيح والحمد والتهليل.

دعاء يوم التروية

وهناك العديد من صيغ الدعاء التي يستحب الدعاء بها في يوم التروية، ولا يوجد صيغة واحدة لدعاء يوم التروية، ومن الأدعية المأثورة في يوم التروية:

«اللهم مع صباح التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، أن تجبر فينا ها الألم، وهذا المُصاب الذي أفضى إلى الجفاء والبعد عنك، ارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا.»

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.»

«اللهم أصبحنا لكَ حامدين شاكرين لا نعبدأيامك يا ربّ العرش العظيم، نسألك مع نفحات الخير القادمة من يوم التروية، أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن ترزقنا السّداد والتّوفيق إلى فعل الخير، واجتناب المُنكرات.»



«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.»

«اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن ترفع عنا والوباء والبلاي وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.»

«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.»



«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.»



«اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.»



«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهمإني أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح.»