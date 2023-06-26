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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

80 ألف حاج يستفيدون من الخدمات العلاجية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

صدى البلد

بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة 80973 حاجًا وحاجةً منذ اليوم الأول حتي أمس الأحد.


وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و168 قسطرة قلبية، فيما أجريت 464 عملية غسيل كلوي، و41 عملية منظار، بينما دخل 1749 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وسُجلت حالتا ولادة، حسبما أفادت واس .

 

وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 869 مستفيدًا.

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يذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وبلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ.

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