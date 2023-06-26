بسبب العطش.. نفوق المئات من الأغنام المستوردة في السعودية.. صور

شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة.



وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق،حسبما نقلت وسائل محلية .

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مؤكدا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

واعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن عن مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.