بـ20 لغة.. شئون الحرمين تعلن جاهزيتها لبث ترجمة خطبة عرفة لـ500 مليون مستمع

أكدت شؤون الحرمين الشريفين اليوم، الاثنين، جاهزية منظومة الخدمات الرقمية استعدادا لبث ترجمة خطبة عرفة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قام وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية و التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية لمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين لبث ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات، وكان برفقته الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي والمختص التقني عبدالرحمن الجهني.

وقال "مقادمي" إن مشروع ترجمة خطبة عرفة يهدف لتمكين المسلمين من استخدام العالم الرقمي والاستماع ومشاهدة خطبة عرفة من خلال إتاحة منصة منارة الحرمين عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية؛ حيث الهدف من هذا المشروع هو الوصول لأكثر من 500 مليون مستمع وزائر في اللحظة الواحدة حول العالم.

وأضاف مقادمي أنه تم التأكد من عمل وجودة الخدمات التقنية للمشروع وهي: رفع سرعة دائرة الاتصال أي بي- في بي إن، رفع سرعة دائرة الربط دي آي إي سيرفس، اختبار كافة أجهزة البث الرقمي، اختبار سرعة نقل البيانات، اختبار قياس وسلامة نقل البيانات.

وأكد إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) في استخدام التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعالم أجمع.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة بعشرين لغة عالمية.

