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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق من النياية العامة يعاين موقع عقار الإسكندرية المنهار

صدى البلد

عاين فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، موقع العقار المنهار بالمنتزه شرقي المحافظة.

 وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار مالك العقار المنهار بالمنتزه شرقي محافظة الاسكندرية، وملف العقار من الحي للوقوف على أسباب انهيار العقار.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن العقار تم انشاؤه منذ السبعينات وصدر له قرار إزالة وتمت إزالة الدور الـ ١٤ بالفعل لأنه كان دور مخالف ، وفي تمام الساعة ٩ ونصف صباحا حدث انشطار رأسي نصفه سقط أرضا والنصف الآخر مازال ثابت.

وأوضح الشريف، أن الدور الواحد مكون من 5 شقق، كانت تستخدم للإيجار في المصايف، لافتا الي أنه الي الآن يوجد مصاب واحد فقط والمصطافين خرجوا من النصف السليم من العقار

وأضاف المحافظ ، أنه لم نتأكد إذا كان هناك خسائر بشرية تحت الأنقاض أم لا باستثناء اب لازال يبحث عن طفله كان مقيم في الدور .

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ، علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار

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