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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على سبب وفاة الفنان رضا طارش بعد دخوله المستشفى

رضا طارش
رضا طارش

كشفت وسائل إعلامية عراقية،  عن سبب وفاة الفنان رضا طارش الذي توفى أمس الأحد .

وقالت وسائل الاعلام ان سبب الوفاة معاناته مع مرض السرطان، ودخوله المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

وفاة رضا طارش:

توفي الفنان العراقي رضا طارش، أمس الأحد عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية.

ونعت نقابة الفنانين، النجم الراحل عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل، متمنين لهم الرحمة والمغفرة.

شارك الفنان العراقى بالعديد من الأفلام السينمائية، والمسلسلات التليفزيونية، أشهرها: مسلسل غرامي شرطي وحرامي، باكو بغداد، وغيرها.
جاء نبأ وفاة طارش بعد أقل من 24 ساعة على وفاة الفنان العراقي فلاح إبراهيم، الذي وافته المنية في تركيا، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، إثر مضاعفات تعرض لها عقب خضوعه لعملية جراحية.

ونعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفاة فلاح إبراهيم في بيان رسمي، أكدت فيه أن رحيل الفنان خسارة للساحة الفنية والثقافية العراقية، حيث كان فناناً مثابراً حمل هموم الفن ورسالته لسنوات طويلة.

يشار إلى أن فلاح ابراهيم، ممثل عراقي شهير، بدأت مسيرته الفنية في الإخراج المسرحي ثم انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000، وعمل في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشعر أعماله الغوريلا، تقاسيم على نغم النوى، المومياء، بيت الطين وغيرها.

وحصل النجم الراحل على العديد من الجوائز، ابرزها جائزة أفضل ممثل واعد، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة الدولة للمحترفين.

رضا طارش وفاة رضا طارش

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