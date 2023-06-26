عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - السيد عطية .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح ذكي.

FB_IMG_1687554001379
FB_IMG_1687554001379

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

"الناس عايشة في رعب".. تامر أمين ينفعل على الهواء لهذا السبب

نجيب ساويرس: سأشجع هذا النادي عندما يلعب أمام زد

نجيب ساويرس: مهرجان الجونة هيرجع تاني.. الناس عايزة فرحة

4 شقق جديدة.. السر وراء انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. فيديو

الأفضل في استهلاك الوقود وبسعر مميز .. ما هذه السيارة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. غادة عبد الرازق باطلالة ملفتة

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

عيد الأضحى 2023 .. شاهد حقيقة إهداء شركة خرفان وماعز إلى موظفيها

علامات تدل على تلف اللحوم المجمدة

فيديو

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ