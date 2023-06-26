لـ حجاج بيت الله.. إرشادات هامة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري| فيديو

وجهت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بعض الإرشادات الهامة لـ حجاج بيت الله لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، مؤكدة أن التغذية السليمة والصحية شيء أساسي، وتناول 6 وجبات في اليوم ضرورة، حيث تنقسم إلى 3 وجبات رئيسية والباقية "مكملات".

وأوضحت “شعير”، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن وجبة الفطار يجب أن تحتوي على بقوليات وبروتين لتعطي الحاج طاقة وشعورا بالشبع لفترة طويلة، مؤكدة على أهمية تناول الفواكة والمكسرات خلال اليوم.

وأشارت إلى أن الخضراوات الطازجة هامة في الصباح، إضافةً إلى الفواكه الغنية بفيتامين “سي”، مشددة على تقليل المشروبات التي تحتوي على “كافيين” ويكفي كوب واحد فقط من الشاي باليوم حتى لا يفقد الفرد كمية كبيرة من سوائل الجسم.

وتابعت خبيرة التغذية، أنه يجب الابتعاد عن اللحوم عالية الدهن خلال اليوم، مؤكدة على أهمية الماء الموجودة معه طوال اليوم.

نصائح لمرضى السكري وحجاج بيت الله

وأوضحت أنه بالنسبة إلى مرضى السكري يجب أن يلتزموا بقياس السكر مرتين إلى 3 مرات على الأقل يوميا و المتابعة خلال فترة النهار، مع ضرورة الالتزام بالواجبات الرئيسية، و البلح و المكسرات.

ونوهت بأنه يجب الامتناع عن المقرمشات المقلية أو الأكلات المكشوفة، ضرورة غسل الأيدي قبل الأكل.

