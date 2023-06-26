الثروة الحيوانية بـ حياة كريمة: المؤسسة بدأت توفير اللحوم لجميع المستحقين بقرى مصر..فيديو

أكدت الدكتورة أية حسن، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة بدأت في توفير اللحوم لجميع المستحقين في قرى حياة كريمة وسنعمل على توفير صكوك الأضاحي خلال أيام العيد وتوفيرها لجميع المواطنين المستحقين.

قالت أية حسن، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه عملنا على تنظيم قوافل غذائية للمستحقين، مؤكدة أنه لدينا قواعد بيانات لأغلب المستحقين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

توفير الدعم الغذائي

وتابع رئيس قطاع الثورة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، أن نعمل على توفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجا



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