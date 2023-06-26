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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 25 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أنه خلال اليوم الأول من حملة 100 يوم صحة تم توقيع الكشف على 25 ألف مواطن، مؤكدا استمرار فعاليات الحملة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات .


وأشار مكين إلى أن الفرق الثابتة والمتنقلة تتواجد بكامل طاقتها وفي نفس أماكن انتشارها خلال فترة الإجازة . لافتا إلى أن الحملة تقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة
هذا وقد قام وكيل الوزارة صباح اليوم بجولة تفقدية  للعيادات المتنقلة لمتابعة سير العمل موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.


جدير بالذكر أن حملة "١٠٠ يوم صحة" تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.


وأنه سيتم من خلال مبادرة "١٠٠ يوم صحة" أيضاً تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية،  من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

 

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