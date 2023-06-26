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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2.5 مليون شخص .. موسم الحج الحالي الأعلى كثافة | تقرير

موسم الحج
موسم الحج

قال الإعلامي عمرو خليل، إن موسم الحج هذا العام هو الأعلى كثافة، وقد يصل العدد لأكثر من 2 مليون حاج، إذ أن هذا الموسم هو موسم قياسي بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف "خليل"، خلال تصريحات من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية من الخارج حتى الآن أكثر من مليون و700 ألف، وقد يقترب العدد من الـ 2 مليون شخص على الأقل، ومن داخل المملكة أكثر من 250 ألف شخص، وبالتالي فأعداد الحجاج هذا العام تقترب من 2.5 مليون شخص.

وتابع، أنه يوجد ازدحام شديد بين الحجاج في الوقت الحالي، ويوجد حافلات عديدة لتقل الناس إلى جبل عرفات، "المشاهد مهيبة جدا من دلوقتي، وبكرا هيكون واحد من المشاهد العظيمة اللي يجتمع فيها ملايين البشر، ويكون يوم متقبل فيه الدعوات، ويوم آمن بإذن الله للجميع".

واستكمل، أن المملكة العربية السعودية قد استعدت بشكل قوي لموسم الحج هذا العام، وهذا ما تم الإعلان عنه، إذ أن كل التجهيزات والمستلزمات التي يحتاجها الحجاج قد تم الانتهاء منها بشكل مبكر، "حتى شبكات الواي فاي موجودة للحجاج".

موسم الحج السعودية جبل عرفات الحجاج عمرو خليل

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