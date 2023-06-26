طرح لحوم بلدى طازجة بسعر 195 جنيها للكيلو بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم.

وأوضح أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التموين.