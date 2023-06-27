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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة| لبناء عالم أكثر عدلا.. السيسي يدعم ماكرون

الرئيسان السيسي وماكرون
الرئيسان السيسي وماكرون

أخبار مصر.. أكد  الرئيس السيسي دعمه لنداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقديم الدعم للبيان واستكمال الإصلاح لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الرئيس السيسي يدعم نداء ماكرون بشأن بيان قمة "ميثاق التمويل العالمى"
أكد  الرئيس السيسي دعمه لنداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقديم الدعم للبيان واستكمال الإصلاح لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى
تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بـ عيد الأضحى
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وزير الصحة يوجه برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال إصابات العقار المنهار
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تحرك فورى من حياة كريمة لدعم الأسر المتضررة من سقوط عقار الإسكندرية
في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الاسكندرية المنهار، حيث انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.
نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات..والقباج تطمئن على ضيوف الرحمن| فيديو وصور
أتمت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد جميع حجاج الجمعيات الأهلية إلى جبل عرفات اليوم الاثنين بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من عصر اليوم الاثنين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

يوم عرفه.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتقدم نصائح للصائمين
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء (يوم وقفة عرفه) حالة الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

عاجل | الحكومة تنفي توقفها عن سداد فواتير المساجد وإلزام المصلين بسدادها
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد": نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم
أكد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، أن يوم الثلاثين من يونيو يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970

الصحة: استخراج جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية وحالتي إصابة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة مواطنين، واستخراج جثمان، من تحت أنقاض العقار المنهار، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات
أتمت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بنجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من الحج.

كشفت معدناً أصيلاً.. الوطنية للصحافة مهنئة الرئيس السيسي بـثورة 30 يونيو
بعث المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على حماية سماء مصر ضد جميع المخاطر
أكد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي على أن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة، في قواتنا المسلحة الباسلة.

رئيس الوزراء: مستمرون في توفير اللحوم والأضاحي بالشوادر على مستوى المحافظات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم؛ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يؤثر على صحته النفسية والجسدية ويحرمه من التعليم.. كيف تناهض الدولة عمالة الأطفال؟
تمثل مناهضة عمل الأطفال، أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية
تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مؤشرات الآداء الخاصة بأول يوم في حملة «100 يوم صحة» من داخل الغرفة المركزية للتحكم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اخبار مصر السيسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عالم أكثر عدلا واستدامة

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