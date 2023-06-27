أخبار العالم| هدنة من طرف واحد في السودان.. جيش الاحتلال يقتحم نابلس.. ترامب يكشف خطة البنتاجون لضرب إيران

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بالصين تبيع الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري
قالت 4 مصادر مطلعة، إن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين، شوهدت تبيع الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري في الخارج، اليوم الثلاثاء؛ مما يشير إلى أن السلطات تريد إبطاء وتيرة الانخفاض الأخير لـ "اليوان". وقال مصدران، إن عمليات البيع بالدولار في بنوك الدولة، ظهرت؛ مع ضعف اليوان الخارجي نحو مستوى
رئيس مجلس الدولة الصيني ينتقد خطة الغرب للتخلص من مخاطر الاقتصاد العالمي
انتقد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الجهود التي يبذلها الغرب 'للتخلص من المخاطر' في الاقتصاد العالمي ووصفها بأنها 'اقتراح خاطئ'.
CNN تبث تسجيلا لـ ترامب يكشف عن خطة البنتاجون توجيه ضربة لإيران
نقلت شبكة سي إن إن عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله في تسجيل مسرب بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية سرية لم يرفع عنها السرية.
لوبي آسيا تضغط من أجل تخفيف قواعد الإدراج في الخارج للصين
قالت أكبر مجموعة ضغط مالي في آسيا يوم الثلاثاء إن قواعد الإدراج في الخارج الجديدة للشركات المحلية جعلت المصرفيين والمحامين الذين يعملون في القوائم غير متأكدين من كيفية تحمل الالتزامات
زعيم مخادع.. الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات دقيقة عن خطط مؤسس فاجنر
يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لتحد كبير للقيادة العسكرية الروسية لفترة من الوقت، كما قال ثلاثة أشخاص ...
جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود اسرائيليين اقتحموا مدينة نابلس ومخيم بلاطة بأعداد كبيرة.
باكستان تستدعي نائب رئيس البعثة الأمريكية بسبب بيان الولايات المتحدة والهند
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية ، الإثنين ، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية للتعبير عن القلق إزاء بيان صدر الأسبوع الماضي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
بايدن: كلفت فريق الأمن القومي لإطلاعي على الوضع في روسيا ساعة بساعة
قال الرئيس جو بايدن ، الإثنين ، إن انتفاضة قصيرة قام بها المرتزقة الروس ضد الكرملين جزء من صراع داخل النظام الروسي وإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يشاركون فيها.
البيت الأبيض: بايدن وميلوني أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا بعد أحداث روسيا الأخيرة
أفاد بيان لـ البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا واتفقا على مواصلة التنسيق قبل قمة الناتو المقبلة.
وزير خارجية عمان يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، أن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية .
جنوب السودان: لقاء البرهان ودقلو يحتاج إلى تهيئة الظروف
أعرب وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، عن قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان ، بعدما دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها لثالث دون أي حل يذكر.
الولايات المتحدة تعلن وقف تمويل المؤسسات الإكاديمية الإسرائيلية في الضفة الغربية
اعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين انها ستتوقف عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية ، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن اقرار احتلال الاراضي الفلسطينية.
18 مرة في يوم واحد.. قوات أوكرانيا تواصل قصف أراضي دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 103 وحدات من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية
هدنة من طرف واحد.. دقلو يعلن وقف القتال في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الاثنين، هدنة من طرف واحد غدا وبعد غد (يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى)، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.
لجنة الدفاع بالدوما: مقاتلو فاجنر سيوقعون جماعيا أو فرديا عقودا مع الحكومة
أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي عن أن مقاتلي مجموعة فاجنر سيوقعون جماعيا أو فرديا عقودا مع وزارة الدفاع وان هيكل المجموعة القتالية وتبعيتها سيتغيران.
إيران: أوكرانيا لا تملك دليلا على ادعائها بتزويدنا لروسيا بالطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، رفضها الاتهامات بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة، محذرة كييف من تداعيات الاستمرار في ترويج الادعاءات الباطلة