أخبار العالم| هدنة من طرف واحد في السودان.. جيش الاحتلال يقتحم نابلس.. ترامب يكشف خطة البنتاجون لضرب إيران

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قالت 4 مصادر مطلعة، إن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين، شوهدت تبيع الدولار في سوق الصرف الأجنبي الفوري في الخارج، اليوم الثلاثاء؛ مما يشير إلى أن السلطات تريد إبطاء وتيرة الانخفاض الأخير لـ "اليوان". وقال مصدران، إن عمليات البيع بالدولار في بنوك الدولة، ظهرت؛ مع ضعف اليوان الخارجي نحو مستوى

انتقد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الجهود التي يبذلها الغرب 'للتخلص من المخاطر' في الاقتصاد العالمي ووصفها بأنها 'اقتراح خاطئ'.

نقلت شبكة سي إن إن عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله في تسجيل مسرب بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية سرية لم يرفع عنها السرية.

قالت أكبر مجموعة ضغط مالي في آسيا يوم الثلاثاء إن قواعد الإدراج في الخارج الجديدة للشركات المحلية جعلت المصرفيين والمحامين الذين يعملون في القوائم غير متأكدين من كيفية تحمل الالتزامات

يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لتحد كبير للقيادة العسكرية الروسية لفترة من الوقت، كما قال ثلاثة أشخاص ...

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود اسرائيليين اقتحموا مدينة نابلس ومخيم بلاطة بأعداد كبيرة.

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية ، الإثنين ، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية للتعبير عن القلق إزاء بيان صدر الأسبوع الماضي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

قال الرئيس جو بايدن ، الإثنين ، إن انتفاضة قصيرة قام بها المرتزقة الروس ضد الكرملين جزء من صراع داخل النظام الروسي وإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يشاركون فيها.

أفاد بيان لـ البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا واتفقا على مواصلة التنسيق قبل قمة الناتو المقبلة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، أن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية .

أعرب وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، عن قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان ، بعدما دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها لثالث دون أي حل يذكر.

اعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين انها ستتوقف عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية ، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن اقرار احتلال الاراضي الفلسطينية.

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 103 وحدات من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الاثنين، هدنة من طرف واحد غدا وبعد غد (يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى)، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي عن أن مقاتلي مجموعة فاجنر سيوقعون جماعيا أو فرديا عقودا مع وزارة الدفاع وان هيكل المجموعة القتالية وتبعيتها سيتغيران.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، رفضها الاتهامات بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة، محذرة كييف من تداعيات الاستمرار في ترويج الادعاءات الباطلة