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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عالم أزهري: عرفة هو يوم تحقيق الرغبات وإستجابة الدعوات

عضو مركز الأزهر العالمي
عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

قال محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنه يجب علينا أن ندرك اهمية يوم عرفة من أيام الله عز وجل، مشيرا إلى أن هذا اليوم النبي محمد صلي الله عليه وسلم قال إنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن يوم عرفة هو يوم العتق من النيران، وهو يوم المباهاة، حيث أن الله عز وجل يباهي بعباده الواقفين على عرفات، موضحا أن يوم عرفة هو يوم تحقيق الرغبات وإستجابة الدعوات.

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن يوم عرفة هو اليوم الذي يدنو الله عز وجل إلي عباده ويتنزل تنزلا يليق بجلاله وقول سبحانه وتعالي “ماذا يريدون”، لافتا إلى أن نبينا محمد يقول إن يوم عرفة هو يوم الإستجابة.

مركز الازهر العالمي للفتوى يوم عرفة عرفة النبى محمد الله عز وجل

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