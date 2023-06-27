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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ7 حالات تعد بسرس الليان ومنوف والباجور وتلا

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي في المنوفية

 كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية خلال أجازة عيد الأضحى لرصد كافة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.


قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية سكة السبعين بزمام مدينة سرس الليان ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برصد حالتي تعد ( متغير مكانى) أحدهم بناحية كمشوش عبارة عن بناء حوائط وأعمدة الدور الرابع علوى بدون الحصول على التراخيص اللازمة ، والأخرى بقرية زاوية رزين مبنى خرسانى من الطوب الأحمر والأسمنت ، وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقاً للصالح العام .

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وفى مركز الباجور ، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المركز والمدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية ، وأسفرت عن إزالة حالة تعدى بناحية  كفر الخضرة عبارة عن تعريشة بالخشب والبوص ، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدى بناحية بابخاص بقرية سبك الضحاك بمساحة (655) متر ، وكذا حالة أخرى بقرية مناوهلة على مساحة (140) م عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر والطين .


فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بإزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة (120) مترا ، فضلا عن القيام بإزالة عدد من حالات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديرية الزراعة جهودهم في تشديد الرقابة لكشف أية حالة تعد في المهد والتعامل الفورى معها بدون تهاون أو تقصير خلال أيام عيد الأضحى حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة . 


ومن جانبه أشار محافظ المنوفية  إلى أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها ، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك ، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية  بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أجازة عيد الأضحى أراضي الزراعية إزالة فورية تعدي على الأراضى الزراعية

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