أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية .
وفيما يلي ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
حيث سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
1دولار = 30.8352جنيه للشراء
1دولار= 30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار في في البنك الأهلي المصري
1دولار=30.750 جنيه للشراء
1دولار=30.850 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في البنك إسكندرية
1دولار=30.85جنيه للشراء
1دولار=30.95جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
1دولار=30.75 للشراء
1دولار= 30.85 للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
1دولار=30.85للشراء
1دولار=30.95للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
1دولار=30.75 جنيه للشراء
1دولار=30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
1دولار=30.88 جنيه للشراء
1دولار=30.78 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
1دولار= 30.9جنيه للشراء
1دولار= 30 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار عالمياً
بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع الأخضر ليسجل 102.512 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.