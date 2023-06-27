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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

صدى البلد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية .

وفيما يلي ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

حيث سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: 
سعر الدولار في البنك المركزي

1دولار = 30.8352جنيه  للشراء

1دولار= 30.9586  جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك الأهلي المصري

1دولار=30.750 جنيه للشراء

1دولار=30.850 جنيه للبيع

الأخضر يضرب بقوة.. ارتفاع مؤشر الدولار مقابل العملات الأخرى وسط الأزمة الروسية

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 26-6-2023

سجل سعر الدولار في البنك إسكندرية

1دولار=30.85جنيه للشراء 
1دولار=30.95جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر

1دولار=30.75 للشراء

1دولار= 30.85 للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

1دولار=30.85للشراء 
1دولار=30.95للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

1دولار=30.75 جنيه للشراء

1دولار=30.85 جنيه  للبيع

سعر الدولار في البنك  المصري الخليجي

1دولار=30.88 جنيه للشراء

1دولار=30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1دولار= 30.9جنيه للشراء

1دولار= 30 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً
بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع  الأخضر ليسجل 102.512 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

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