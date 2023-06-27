أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية .

وفيما يلي ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

حيث سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

1دولار = 30.8352جنيه للشراء

1دولار= 30.9586 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك الأهلي المصري

1دولار=30.750 جنيه للشراء

1دولار=30.850 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك إسكندرية

1دولار=30.85جنيه للشراء

1دولار=30.95جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

1دولار=30.75 للشراء

1دولار= 30.85 للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

1دولار=30.85للشراء

1دولار=30.95للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

1دولار=30.75 جنيه للشراء

1دولار=30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

1دولار=30.88 جنيه للشراء

1دولار=30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1دولار= 30.9جنيه للشراء

1دولار= 30 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً

بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع الأخضر ليسجل 102.512 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.