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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة ثالث ضحايا مصنع زجاج المنوفية.. وأسرته: تزوج منذ 9 أشهر ومراته حامل

ضحية مصنع الزجاج
ضحية مصنع الزجاج في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثمان الشاب محمد جابر أحد أبناء القرية والذي اصيب في حريق مصنع الزجاج الذي راح ضحيته اثنين آخرين في رمضان الماضي.

وأصيب الشاب محمد جابر ، بحروق شديدة وتم احتجازه في المستشفي من أجل العلاج، ولكن تدهورت حالته حتي لاقي مصرعه عقب أكثر من شهر ونصف من المعاناة والألم.

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وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية، الذين أكدوا أن الشاب كان يسعي إلى زيادة دخله لسداد ديونه عقب زواجه في أغسطس الماضي.

وبالدموع قال الأب، أن نجله محمد لديه 27 عاما وتزوج في أغسطس الماضي وخرج للعمل في مصنع الزجاج من أجل زيادة دخله، حيث أن ديون زواجه كثيرا فاضطر إلى الخروج للعمل.

وأضاف أن زوجة نجله حامل وتستعد لإنجاب طفلها الذي سيأتي الحياة دون رؤية والده، موضحا أن ابنه ضحية لقمة العيش.

وأوضح أنهم فوجئوا في رمضان الماضي بنشوب حريق في مصنع الزجاج قبل أذان المغرب وبخروجهم جميعا فوجئوا بإصابة نجلهم بحروق شديدة، وتم احتجازه في المستشفي وكانت إصابته متعددة وتدهورت حالته حتي أعلنوا وفاته.

وطالبت الأسرة بحق ابنهم، حيث أن المصنع لا يوجد به أي وسائل للحماية وراح ضحيته 4 عمال تاركين أسر وراءهم، حيث توفي منهم ثلاثة عمال والشاب الرابع أصيب بحروق شديدة.

يذكر أن حريق هائل نشب في مصنع زجاج بقرية شمياطس بمركز الشهداء ادي الي مصرع 3 عمال وإصابة آخر وذلك في يوم 27 رمضان الماضي.

ضحية مصنع الزجاج في المنوفية 
حريق في مصنع رمضان الماضي ساحل الجوابر ضحية لقمة العيش محافظة المنوفية مركز الشهداء مصنع زجاج

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