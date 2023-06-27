خطيب عرفات: الشريعة نهت عن الانسياق وراء الشائعات والأراجيف

نبه خطيب عرفات الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،الى ان الشريعة نهـت عن الانسياق وراء الشائعات والأراجيف التي يقصد منها تفريق الصف، وقال: "ومن هنا يُحذر المؤمنون من الحملات المغرضة بمختلف وسائلها وأساليبها الموجهة لتفريق الكلمة، وتأليب بعض المجتمع على بعضه، كما جعل الله عدداً من الطاعات تؤدى بشكل جماعي كما في اجتماعكم اليوم على صعيد عرفات، ومثل اجتماعكم في صلاة الجمعة والجماعة ".



ولفت النظر إلى أن التأكيد جاء بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر لتحقيق مقصد اجتماع الكلمة مستدلًا بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).



ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ للذكر والدعاء، حيث قال:" إنكم في موطنٍ شريفٍ وزمانٍ فاضلٍ ترجى فيه مغفرة السيئات وإجابة الدعوات، ولهذا أفطر - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة في حجه؛ ليتفرغ للذكر والدعاء، فأكثروا من دعاء ربكم لأنفسكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق وللمسلمين عامة بأن يصلح الله أحوالهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق ".



وأضاف " ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم كما في الحديث: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له)، وإن ممن أحسن للمسلمين من يقوم بخدمة الحرمين الشريفين، ويسهر على راحة ضيوف الرحمن، وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومـن يعمل معهم، فادعوا الله لهم ".



بعد ذلك أدّى حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة ولأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

الشيخ محمد بن سعيد خطيب يوم عرفة

اسمه و نشأته:

هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة.

شيوخه:

حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين؛ منهم:

مفتي عام المملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

الشيخ صالح الأطرم.

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقاً.

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.

الشيخ علي الهندي، وغيرهم.

المسيرة التعليمية، والمؤهلات العلمية:

1- حصل على درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 بتقدير ممتاز.

2- حصل على درجة الماجستير عام 1415 بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة..

3-حصل على الدكتوراه عام 1418هـ من القسم نفسه بتقدير ممتاز.

المؤلفات:

له أكثر من ثلاثين كتاباً وبحثاً منشوراً وتحت النشر.

أعماله الوظيفية والمناصب التي تقلدها:

عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في 1/ 3/ 1442 حتى الآن.

عين نائباً لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي الكريم في 20/ 4/ 1438

أستاذ منذ عام 1427.

أستاذ مشارك 1423

أستاذ مساعد عام 1419

محاضر 1415

معيد 1411

عمل وكيلاً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 - 1419 هـ ثم رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 - 1425 هـ.