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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة الشروق

صدى البلد

أعلن المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" عن رفع درجة الاستعداد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم تشكيل مجموعة عمل طوارئ على مدار "الــ24 ساعة" تضم أبرز القطاعات بالجهاز بهدف انتظام عمل المرافق والخدمات العامة ومجابهة المخالفات البنائية والإشغالات،
حيث جاء على رأس القطاعات قطاع تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحى لضمان تقديم الخدمات والتعامل مع الحالات الطارئة على الوجه الأمثل وكذا قطاعات صيانة الإنارة والنظافة العامة  بالحدائق المفتوحة بالمدينة.


وأشار إلى أن قطاعى الأمن والتنمية  جاهز للتعامل مع حالات مخالفات البناء والإشغالات وردع صور المخالفات فوراً حال ظهورها بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.


وفى ذات السياق أكد المهندس "على سعد" بأنه تم شن حملات نظافة وصيانة إضافية بموقع ساحة صلاة العيد بالمحور الأوسط وكذا حول المساجد وذلك ضمن خطة الجهاز لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


كما لفت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن الشكاوى عبر الخط الساخن "15100" وكذا إتاحة إعادة الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع بمقر مركز عملاء حسابات المياه والتواصل من خلال الرقم"01120767964" بخلاف إمكانية إعادة الشحن عبر تطبيق "سهل"  للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وتدعم خاصية nfc  .

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