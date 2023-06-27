تحذير من الصحة السعودية للحجيج.. لاتفعلوا هذا الأمر لفترات طويلة

أطلقت وزارة السعودية تحذيرها لضيوف المشاعر المقدسة، من حجاج بيت الله الحرام، من القيام ببعض الأمور التي تضرهم.

ووفق ما أوردت صحف سعودية، حذرت الوزارة، تحت اسم #بسلام_آمنين، نصح المجلسُ الصحي السعودي الحجاجَ، بعدم تخزين الطعام المطهو لفترة طويلة في المشاعر.

وقال المجلس عبر حسابه في تويتر: أخي الحاج، تجنّب تخزين الطعام المطهو وأكله بعد فترة من توزيعه، وخصوصًا أثناء التنقل لفترات طويلة في المشاعر.

وقد يتسبب الاحتفاظ بالطعام لفترة طويلة مع درجة الحرارة في تلفه، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات غير جيدة للبعض من الحجاج.

