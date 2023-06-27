حبس|تفاصيل جديدة حول عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:"انتشال الجثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار ".

وجاء في التقرير أن هناك تفاصيل جديدة حول عقار الإسكندرية المنهار، وأن عملية انتشال الجثث من تحت المبنى المنهار مستمرة.

القبض على المقاول

وكشفت القناة أنه تم القبض على المقاول، والشخص المسئول عن أعمال التعلية غير المرخص بها، وأن هناك أعمال بناء كانت تتم في الطابق الأخير رغم قرار إزالة المبنى.

وأوضحت القناة أن المبنى انهار بشكل شبه كامل، وأن هناك محاولات لـ إنقاذ المواطنين الموجودين تحت المبنى.

وتابعت أن هناك أضرارا هائلة في المباني المحيطة بالمبنى المنهار.