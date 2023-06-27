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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى 2023، يبدأ أولى أيام عيد الأضحى في مصر والوطن العربي يوم الأربعاء 28 يونيو، ويبحث الكثير عن رسائل التهنئة للأصدقاء والأقارب، هذه أفضل الرسائل والصور التي يمكنك إرسالها للاحتفال بعيد الأضحى.

عيد الأضحى، المعروف أيضا بعيد التضحية، هو أحد أقدس الأعياد للمسلمين التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

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 هذا العام ، يصادف عيد الأضحى يوم 29 يونيو في الهند وبنجلاديش وباكستان واليابان وماليزيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة. 

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر ذو الحجة، الشهر الثاني عشر من التقويم الإسلامي أو القمري.

- أجمل الرسائل والتهنئة لعيد الأضحى

  • في يوم المذابح والتعبير عن المحبة لله . جزاكم الله خيرًا دائمًا.
  • بينما نحتفل بهذا العيد المقدس ، أنا ممتن لوجودكم بجانبي. أتمنى لكم عيد أضحى سعيد.
  • لترافقك تعاليم الله ورسوله رفيقك طوال حياتك. أتمنى أن يجلب عيد الأضحى السلام والازدهار والسعادة لك ولعائلتك.
  • في هذا اليوم المبارك ، أود أن أدعو لك ولعائلتك السعادة والازدهار والفرح. بارك الله فيكم جميعا.
  • في هذا اليوم الكريم تقبل الله تضحياتك وبارك فيك. عيد أضحى سعيد.
  • أتقدَّم بكلِّ كلمات الحب والتقدير بتهنئتكم في عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبَّل منكم الأعمال الصالحة، ويجعلها خالصةً له سبحانه وتعالى.
الأضحى 2023 رسائل تهنئة لعيد الأضحى

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