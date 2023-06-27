عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

عيد الأضحى 2023، يبدأ أولى أيام عيد الأضحى في مصر والوطن العربي يوم الأربعاء 28 يونيو، ويبحث الكثير عن رسائل التهنئة للأصدقاء والأقارب، هذه أفضل الرسائل والصور التي يمكنك إرسالها للاحتفال بعيد الأضحى.

عيد الأضحى، المعروف أيضا بعيد التضحية، هو أحد أقدس الأعياد للمسلمين التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

هذا العام ، يصادف عيد الأضحى يوم 29 يونيو في الهند وبنجلاديش وباكستان واليابان وماليزيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر ذو الحجة، الشهر الثاني عشر من التقويم الإسلامي أو القمري.

- أجمل الرسائل والتهنئة لعيد الأضحى