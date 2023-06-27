أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

تعمل الأندية السعودية على تعزيز الدوري الخاص بهم من خلال ضم أبرز لاعبي العالم إلى صفوفهم، وكان آخر هؤلاء اللاعبين الذين انضووا بالفعل هو كريم بنزيما، وتم التفاوض من قبل نادي الهلال السعودي مع الاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.

محمد صلاح

هل سيغادر محمد صلاح ليفربول؟

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن "صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول".

وأضافت أن "صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف "الريدز"، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب"، مشيرة إلى أن "صلاح يشعر بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور في الموسم الجديد إلى جانب نجوم الفريق الجدد أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز".



ما هي القيمة التسويقية لمحمد صلاح؟

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" مؤخرا، عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.

وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.

وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".

محمد صلاح

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع "الريدز" حتى 2025.

وشارك صلاح في 305 مباريات مع الليفر بمختلف المسابقات، سجل خلالها 186 وصنع 79، وحقق 7 ألقاب.وعلى مدار الموسم الماضي، شارك النجم المصري صاحب الـ31 عاما في 51 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 30 هدفا وصنع 16.