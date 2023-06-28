ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد كبدة الخروف.

فوائد كبدة الخروف

كبد الخروف او سودة الخروف تساعد في رفع مستوى الدم للمصابين بفقر الدم(الأنيميا) وتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب12 ، اليك الفوائد.

فوائد كبدة الخروف:

1.غني بفيتامين ب12 وغني بالحديد وبالتالي يساعد في علاج الأنيميا(فقر الدم)

2.يحتوي على الفسفور والذي بدوره يحمي الأسنان ويقي من تساقطها ويحمي اللثة من الالتهابات

3.يساعد في حماية الغدة الدرقية من التضخم والالتهابات لانه غني بمادة السيلينوم

4.يقوي البصر ويحسن مدى الرؤية ويساعد في علاج قصر النظر

5.يساعد في تقوية العضلات وتقوية الشعر والأظافر لانه غني بالبروتين

6.يساعد في تعويض دم الحيض وخصوصا للفتيات المراهقات وتعويض دم النفاس للمرأة النفساء

7.يحمي من حدوث تشوهات لدى الجنين اذا تناولته السيدة الحامل

8.يضعف فرص الإصابة بالعقم ويعزز الخصوبة لدى النساء

9.يساعد في تقوية الذاكره وتحسينها لاحتوائه على فيتامين ب12 بكثرة