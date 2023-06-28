عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد سقط اللحوم وطريقة تنظيفه.  

وتتلخص فوائده كالتالي:

1- من الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك تعتبر الاختيار الأمثل لمتبعي الحميات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى.

2- تحتوي سقط اللحوم على نسبة من البروتين، ولكنها أقل من المتوفرة باللحوم.

3- من الأطعمة الغنية بالألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، كما تساهم في الشعور بالامتلاء، ما يقلل من كمية الأطعمة التي يتم تناولها بجانبها.

4- تحتوي سقط اللحوم على نسبة عالية من فيتامين أ المفيد لصحة العيون والبشرة والعظام، ويقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان وحصوات الكلى.

5- تعتبر الفشة والكشة الاختيار الأمثل للأطفال، لاحتوائهما على نسبة عالية من الحديد، الذي يقلل من فرص إصابتهم بفقر الدم.

6- من الأطعمة الغنية بعنصر الزنك، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذلك ينصح الأطباء الحوامل والأطفال بتناولها.

7- تحتوي الفشة والكرشة على الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، والذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

8- من الأطعمة الفاتحة للشهية.


أضرار سقط اللحوم
1- قد تتراكم بعض الميكروبات والطفيليات بنتوءات الكرشة والفشة، والتي قد تنتقل إلى الإنسان في حال عدم طهيهما بشكل جيد.

2- قد تحتوي على بعض فضلات الحيوانات، لذلك يجب التأكد من تنظيفها جيدًا قبل طهيها، حتى لا تصيب الإنسان عند تناولها ببعض الأمراض الخطيرة.

4- يجب طهيها سريعًا ولا يفضل تخزينها في الثلاجة، لأن الميكروبات المتراكمة على سطحها الخارجي سوف يتسبب في فساد طعمها ولونها ورائحتها، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض.

طريقة تنظيف وتحضير سقط اللحوم..
1- نقعها في الماء والملح.

2- إضافة القليل من عصير الليمون والخل إليها، لأن الوسط الحاضمي يساهم في القضاء على البكتيريا والطفيليات المتراكمة عليها.

3- يفضل فتحها وتنظيفها بشكل جيد، لاحتمالية تراكم البكتيريا والفطريات بالنتوءات الموجودة على سطحها الخارجي.

4- يجب طهيها على درجة حرارة مرتفعة، للتأكد من قتل الميكروبات المتبقية عليها بعد عملية التنظيف.

5- الحرص على عدم قليها في الزيت أو السمن، حتى لا تكتسب نسبة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الوزن عند تناولها.

اضطرابات الجهاز الهضمي الأطعمة الغنية بالألياف الجهاز المناعي الجهاز الهضمي الشيخوخة الدهون المشبعة فضلات الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

بفستان قصير.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

بالهوت شورت.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة صيفية

قصير فوق الركبة.. غادة عبد الرازق باطلالة ملفتة

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا .. تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام مالي الليلة

منافس المنتخب الأولمبي.. نقاط قوة مالي في كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ