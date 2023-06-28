خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد سقط اللحوم وطريقة تنظيفه.

وتتلخص فوائده كالتالي:

1- من الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك تعتبر الاختيار الأمثل لمتبعي الحميات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى.

2- تحتوي سقط اللحوم على نسبة من البروتين، ولكنها أقل من المتوفرة باللحوم.

3- من الأطعمة الغنية بالألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، كما تساهم في الشعور بالامتلاء، ما يقلل من كمية الأطعمة التي يتم تناولها بجانبها.

4- تحتوي سقط اللحوم على نسبة عالية من فيتامين أ المفيد لصحة العيون والبشرة والعظام، ويقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان وحصوات الكلى.

5- تعتبر الفشة والكشة الاختيار الأمثل للأطفال، لاحتوائهما على نسبة عالية من الحديد، الذي يقلل من فرص إصابتهم بفقر الدم.

6- من الأطعمة الغنية بعنصر الزنك، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذلك ينصح الأطباء الحوامل والأطفال بتناولها.

7- تحتوي الفشة والكرشة على الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، والذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

8- من الأطعمة الفاتحة للشهية.



أضرار سقط اللحوم

1- قد تتراكم بعض الميكروبات والطفيليات بنتوءات الكرشة والفشة، والتي قد تنتقل إلى الإنسان في حال عدم طهيهما بشكل جيد.

2- قد تحتوي على بعض فضلات الحيوانات، لذلك يجب التأكد من تنظيفها جيدًا قبل طهيها، حتى لا تصيب الإنسان عند تناولها ببعض الأمراض الخطيرة.

4- يجب طهيها سريعًا ولا يفضل تخزينها في الثلاجة، لأن الميكروبات المتراكمة على سطحها الخارجي سوف يتسبب في فساد طعمها ولونها ورائحتها، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض.

طريقة تنظيف وتحضير سقط اللحوم..

1- نقعها في الماء والملح.

2- إضافة القليل من عصير الليمون والخل إليها، لأن الوسط الحاضمي يساهم في القضاء على البكتيريا والطفيليات المتراكمة عليها.

3- يفضل فتحها وتنظيفها بشكل جيد، لاحتمالية تراكم البكتيريا والفطريات بالنتوءات الموجودة على سطحها الخارجي.

4- يجب طهيها على درجة حرارة مرتفعة، للتأكد من قتل الميكروبات المتبقية عليها بعد عملية التنظيف.

5- الحرص على عدم قليها في الزيت أو السمن، حتى لا تكتسب نسبة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الوزن عند تناولها.