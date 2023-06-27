لمراجعة منظومة النظافة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدات المحلية بمركزي كرداسة وأوسيم

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الوحدات المحلية لقري ناهيا والمعتمدية بمركز كرداسة وبشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم لمراجعة منظومة النظافة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على تجهيز ساحات صلاة العيد، جاء ذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وشدد علي تكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والمناطق ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول والتركيز علي محيط دور العبادة وساحات الصلاة ومنع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للمراكز والمدن.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية، اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، والدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم.

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.20 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.20 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.21 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.21 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.22 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.23 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.23 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.24 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.25 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.26 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.26 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.27 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.28 PM

WhatsApp Image 2023-06-27 at 6.40.29 PM