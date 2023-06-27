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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 كيانات وشخص .. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت 4 كيانات وشخصية روسية.

وعلى جانب آخر، هدد الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على دول تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر واوزيك، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا ويهدف إلى استهداف أربعة قطاعات رئيسية للاقتصاد الروسي.

وتابع في تصريح لوكالة الصحافة البولندية: "نحن نعمل بالفعل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات"، مضيفا أن وارسو تخطط "لإزالة أربعة مكونات توفر لروسيا موارد مالية كبيرة".

قال واوريك أيضا إنه من الصعب التنبؤ بموعد تبني حزمة العقوبات الثانية عشرة.

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